شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان إيناس النجار يوارى الثرى اليوم والعزاء بمسجد سيدى اللخمى فى صفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوارى جثمان الفنانة التونسية الراحلة إيناس النجار الثرى ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت بتونس، حيث يصلى عليها وتتقبل الأسرة واجب العزاء بعد صلاة الجنازة بمسجد سيدى اللخمى بمدينة صفاقس فى تونس.

وكانت رحلة إيناس النجار الفنية قصيرة، وهى ممثلة تونسية بدأت مشوارها الفنى فى مصر عام 1999، وظهرت كموديل فى أغنية "يا ترى" لبهاء سلطان، ثم توالت الأعمال التى شاركت فيها.

وقدمت أفلام: "فرقة بنات وبس ومعالى الوزير وميدو مشاكل وبحبك وأنا كمان وكيمو وأنتيمو وقشطة يابا وعلى سبايسى وكركر ومفيش فايدة وعزبة آدم وابقى قابلنى وعايشين اللحظة وأحاسيس وكلبى دليلى وواحد صعيدى وأبو العريف".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها "يتربى في عزو والعصيان وعلي مبارك وورق التوت ومنتهى العشق وماما في القسم والأخوة الأعداء ولعنة كارما، وآخر مشاركتها قبل الرحيل في مسلسل الحلانجى رمضان 2025".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة إيناس النجار، حيث جاء في بيان عنها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة إيناس النجار".

وتابعت النقابة في النعي: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".



إيناس النجار



إيناس النجار



إيناس النجار



إيناس النجار



إيناس النجار