شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح جودر أنور عبد المغيث: تحتمس الثالث عمل يليق بعظمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المؤلف أنور عبد المغيث، عن سعادته بنجاح مسلسل جودر الجزء الثانى، وكشف عن العمل القادم الذى يريد تنفيذه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب أنور عبد المغيث، قائلا: "على فكرة إن كنا بفضل الله في (جودر ابن عمر المصري) أعجبناكم فالعبد لله يعدكم في حال توفر الإنتاج إننا في (تحتمس الثالث أعظم المحاربين) سنقدم عملاً يليق باقتحام السوق العالمية، عمل يليق بجلال مصر وعظمتها كل سنة والجميع بكل الخير والسعادة" .



أنور عبد المغيث

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة فى حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر فى أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أى عمل فنى ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.