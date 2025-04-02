بينار دينير وكان يلدريم يرزقان بمولودهما الأوّل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت وسائل الإعلام التركية خبر وضع الفنانة بينار دينير لمولودها الأول من زوجها النجم كان يلدريم، من دون الكشف عن اسم المولود أو أي تفاصيل عن الولادة.

وأكدت وسائل الإعلام عبر صفحاتها على السوشيال ميديا أن النجمة التركية الحسناء قد استقبلت طفلها الأول، وهو بصحة جيدة، إلا أن الثنائي لم يعلنا عن الخبر السعيد حتى الساعة، ولم ينشرا أي صور أو معلومات رسمية عبر صفحاتهما الخاصة.

وكانت الممثلة التركية قد أعلنت عن حملها من خلال صور عفوية تُظهر بطنها المنتفخ، كما عبّرت في لقاءات صحافية سريعة عن سعادتها بأنها ستصبح أماً، مشددةً على أنها تنتظر مولوداً ذكراً رغم رغبتها بأن تُنجب فتاة، ولم تكشف عن اسمه.

يُذكر أن الثنائي التركي احتفلا رسمياً وبشكل علني بزفافهما في 17 أيلول (سبتمبر) 2024 في العاصمة الإيطالية روما، وكانت الأجواء بسيطة، وأكدت الصحف التركية حينها أن حمل بينار سرّع احتفال النجمين بزفافهما.