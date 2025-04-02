شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: مسلسل قهوة المحطة خطوة مهمة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الفنان حسن أبو الروس تفاصيل العمل على مسلسل قهوة المحطة، الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، قائلا: "العمل يعد محطة مهمة جدا فى حياتى، ومسلسل مافيهوش غلطة، والعمل مع أستاذ إسلام خيرى وأستاذ عبد الرحيم كمال مختلف تماما عن أى عمل قدمته من قبل، لهما طريقة مختلفة فى العمل، ممتعة".

وتابع أبو الروس قائلا: "على سبيل المثال إسلام خيرى لا تفوته أى تفصيلة فى المشهد، كل العناصر محسوبة، الموسيقى الإضاءة، والتمثيل، وحركة الكاميرا، يرها من التفاصيل، المسلسل تم تنفيذه بإتقان كبير، وأحببت العمل معه جدا".

وأضاف أبو الروس قائلا: "أما المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال فى الكتابة رهيب، كنت دائما أعمل على شخصيتى بعد حصولى على أى دور، إلا أنه على العكس تماما فى مسلسل قهوة المحة لم أقم بتغيير أى تفصيلة، لأنه أعطى روحا للشخصية وروح للكتابة".

قصة مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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