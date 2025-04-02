شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تعلن قائمة المسلسلات الـ10 الأعلى مشاهدة فى النصف الثانى من رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية عن الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة التى عرضت فى النصف الثانى من شهر رمضان، حيث جاء فى المركز الأول مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، وفى المركز الثانى مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، وبالمركز الثالث مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان.

وجاء مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل فى المركز الرابع، ومسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم بالمركز الخامس، أما المركز السادس فكان من نصيب مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي.

وجاء مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدى فى المركز السابع، ومسلسل ظلم المصطبة بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب بالمركز الثامن، وجاء مسلسل الكابتن فى المركز التاسع، أما مسلسل حسبة عمرى فاحتل المركز العاشر.