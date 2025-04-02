شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تعلن قائمة المسلسلات الـ10 الأعلى مشاهدة فى النصف الأول من رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية عن الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة التى عرضت فى النصف الأول من شهر رمضان، حيث جاء فى المركز الأول مسلسل ولاد الشمس للنجمين أحمد مالك وطه دسوقى، وجاء مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى فى المركز الثانى، وحصل مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسني على المركز الثالث.

وجاء فى المركز الرابع مسلسل قلبى ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومى عز الدين، ومسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود حصل على المركز الخامس، والمركز السادس حصل عليه مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، أما المركز السابع كان من نصيب مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان.

وجاء فى المركز الثامن مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى، وحصل مسلسل إخواتى بطولة النجمات نيللى كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى على المركز التاسع، فيما جاء مسلسل جودر 2 للنجم ياسر جلال فى المركز العاشر.