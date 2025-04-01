شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يبكى عند الحديث عن وفاة أخيه فى برنامج واحد من الناس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

دخل الفنان مصطفى شعبان فى حالة نوبة بكاء خلال حلقته ببرنامج "واحد من الناس"، للإعلامي عمرو الليثي، والتي تمت إذاعة الجزء الثاني منها اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على شاشة قناة الحياة.

وجاء بكاء مصطفى شعبان عندما تحدث عن كواليسه مع شقيقه الراحل الذى رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، ما اضطر الإعلامي عمرو الليثي للاعتذار له عن هذا السؤال تقديرًا لمشاعره.

وتدخل الليثي سريعًا لمواصلة الحديث عن مسلسل "حكيم باشا" ونجاحه وتصدره نسب المشاهدة. كما قام الليثي بتكريم النجم الكبير مصطفى شعبان بسبب نجاح مسلسل "حكيم باشا" وتصدره نسب المشاهدة بقناة الحياة.

وأذاع الليثي تقريرًا أعده أسرة برنامج "واحد من الناس" وقناة الحياة حول رأي المشاهدين في الفنان مصطفى شعبان ودوره وفي مسلسل "حكيم باشا". حيث جاءت آراء المشاهدين بكل الحب والإشادة بالنجم الكبير وإخلاصه وصدقه وإبداعه خلال أحداث المسلسل.