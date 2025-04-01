شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الافلام الأكثر شهرة على منصة watch it.. أبرزها السرب وبحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت 5 أفلام قائمة الأكثر شهرة فى مصر على منصة watch it الرقمية، حيث تصدر فيلم العميل صفر القائمة بالمركز الأول، وهو من بطولة النجم أكرم حسنى بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.



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وجاء في المركز الثانى فيلم وقفة رجالة بطولة سيد رجب بيومى فؤاد شريف الدسوقى وماجد الكداونى، محمد سلام وامينة خليل.

والمركز الثالث حصل عليه فيلم بحبك للنجم تامر حسنى وهنا الزاهد، والمركز الرابع فيلم بنك الحظ للنجمين محمد ممدوح تايسون وأكرم حسنى، والمركز الخامس فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللى كريم وصبا مبارك وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال.

ويعد الفيلم أحد أبرز الأفلام في السنوات الماضية السرب الذى تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.