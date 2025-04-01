شكرا لقرائتكم خبر عن صور من حادث مخرج فيلم The Seven Dogs أثناء تصوير مشهد لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ عن صور من مشهد انفجار في كواليس الانفجار الذى حدث داخل كواليس تصوير من فيلم The Seven Dogs، عبر صفحته على "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمد الله على سلامة النجم أحمد عز".



تركي آل الشيخ يكشف عن صور لحادث تصوير فيلم The Seven Dogs

وتابع تركى آل الشيخ: "سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزياده 25%،؜ نظراً للمجهود الكبير في الشهور الماضية، وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة".



أحمد عز من كوليس حادث تصوير فيلم The Seven Dogs



انفجار داخل تصوير مشهد لـ أحمد عز فى فيلم The Seven Dogs



أحمد عز من كواليس الفيلم (1)



أحمد عز من كواليس الفيلم (2)

وكان المستشار تركى آل الشيخ أعلن عن إلغاء فيلم The seven dogs بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث شارك صورة من كواليس التصوير للنجم كريم عبد العزيز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلاً: "نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، كشف مؤخراً عن صور من كواليس تصوير فيلم (The Seven Dogs)، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصورة على مشاهد مختلفة من العمل وتوضح إمكانيات مشاهد الأكشن فى الفيلم.