شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: إلغاء فيلم The seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز بعد إصابة المخرج وفريق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب المستشار تركى آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه تم إلغاء فيلم The seven dogs بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث شارك صورة من كواليس التصوير للنجم كريم عبد العزيز على صفحته الرسمية، وعلق قائلاً: "نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".

ما كتبه المستشار تركى آل الشيخ أثار تساؤلات من المتابعين بأن ما تم تداوله ربما يكون كذبة إبريل.



كريم عبد العزيز

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، كشف مؤخراً عن صور من كواليس تصوير فيلم (The Seven Dogs)، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصورة على مشاهد مختلفة من العمل وتوضح إمكانيات مشاهد الأكشن فى الفيلم.

وسبق وأن أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فى يناير الماضى عن انطلاق تصوير أحدث أفلام النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز The Seven Dogs، وهو قصته وفريق بيج تايم وسيناريو وحوار محمد الدباح، حيث كشف آل الشيخ عن أول صور من كواليس الفيلم.