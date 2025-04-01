تامر حسني قريباً في قطر.. هذه رسالته للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة قطر، يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري، وذلك في قاعة لوسيل متعددة الاستخدامات، حيث يلتقي بجمهوره القطري بعد فترة من الغياب.

ووجّه تامر رسالة عبر حساباته الرسمية لجمهوره في قطر قال فيها: “جمهوري الحبيب الغالي في دولة قطر، وحشتوني أوي، كل سنة وانتوا طيبين. إن شاء الله نتقابل يوم الجمعة 25-4 في قاعة لوسيل”.

ويُعد هذا الحفل من أبرز محطات تامر حسني خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاته الأخيرة في عدد من الدول العربية. ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يقدم فيه تامر مجموعة من أنجح أغانيه التي أحبها الجمهور ورددها معه في جميع محطاته الغنائية.

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني طرح فيلمه الجديد “ري ستارت”، في موسم الصيف المقبل. الفيلم من بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، إخراج سارة وفيق، التي تتعاون مع تامر حسني للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لفيل “مش أنا”، الذي حطم الأرقام القياسية وقت عرضه.