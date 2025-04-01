مصطفى شعبان ينهار على الهواء.. ويكشف كواليس “حكيم باشا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”، الذي يُعرض على شاشة “الحياة”، الفنان مصطفى شعبان، الذي تحدث عن مشروع مسلسل “حكيم باشا”، الذي نافس به في موسم دراما رمضان المنقضي، مشيراً الى أنه ظل يفكر طوال خمسة أعوام بتقديم عمل صعيدي.

وقال مصطفى شعبان: “بقالي خمس سنين بفكرّ أقدّم صعيدي، ولكن كنت بدوّر على موضوع ميكنش تقليدي وتكون اللغة حلوة، والصعيد مينفعش يكون قصة بطل بس، لازم يكون في أحداث، كنت مستنّي موضوع ثري لحد ما لقيت “حكيم باشا””.

وأضاف: “العِمّة جبناها من قنا، مش أي حد يربطها، والجَلابية مطرزة يدوياً، ومحدّش بيلبسها غير الأعيان، لأنها فعلاً أغلى من تمن 6 بدل، هي قيِّمة مادياً ومعنوياً”.

وتحدث مصطفى شعبان عن كواليس المسلسل، موضحاً أبرز اللحظات الصعبة التي مر بها خلال التصوير، بالقول: “أصعب مشهد بالنسبة لي كان مشهد وفاة ابني، وطلبت من المؤلف أن نحذف جملتين من الحوار لتوفير لحظات من الصمت، حتى يتسنى للمشاهدين التأثّر أكثر”.

وأضاف: “أيضاً مشهد المواجهة مع أولاد العم كان صعباً لأن كل واحد منهم يتحدث بنغمة معينة، وكان عليّ أن أركز وأحاكي نفس النغمة مع الحفاظ على اللهجة… وقدّم العديد من أساتذة التمثيل والفنانين الكبار شخصية الصعيدي بشكل رائع، ومنهم الفنان الراحل عبد الله غيث في مسلسل “ذئاب الجبل”، والفنان نور الشريف في مسلسل “الرحايا””.

وأشاد شعبان بالفنان ممدوح عبد العليم، مؤكداً أنه أبدع في تقديم شخصية الصعيدي في مسلسل “الضوء الشارد”، على الرغم من انتقادات البعض له بسبب عينيه الخضراوين، إلا أنه قدّم أداءً مميزاً وأحدث نقلة في تقديم شخصية الصعيدي.

ودخل الفنان مصطفى شعبان في حالة من الانهيار خلال الحلقة، وذلك عندما تحدث عن كواليسه مع شقيقه الراحل، ما اضطر عمرو الليثي لإنهاء الحلقة احتراماً لمشاعره.

يُذكر أن مسلسل “حكيم باشا” يشارك في بطولته كلٌ من: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، حمدي هيكل، ورضا إدريس.