شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: مسلسل قهوة المحطة يضم مبارايات تمثيلية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسن أبو الروس عن تفاصيل العمل على مسلسل قهوة المحطة الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث أكد: "العمل يضم مباريات تمثيلية مهمة بين نجوم كبار، بيومى فؤاد، وعلاء مرسى، ورياض الخولى، وانتصار، فتجد أنك أمام توليفة مهمة ومختلفة تتعلم منها الكثير".

وتابع أبو الروس: "أما صديقى الفنان الموهوب جدا أحمد غزى قدم شخصيته بـ طريقة محترفة جدا، خاصة أنه كان يتدرب على اللغة من قبل التصوير بـ فترة طويلة".

قصة مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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