شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء فيلم The seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز بعد إصابة المخرج وفريق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ عن إلغاء فيلم The seven dogs بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث شارك صورة من كواليس التصوير للنجم كريم عبد العزيز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلاً: "نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".



كريم عبد العزيز

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، كشف مؤخراً عن صور من كواليس تصوير فيلم (The Seven Dogs)، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصورة على مشاهد مختلفة من العمل وتوضح إمكانيات مشاهد الأكشن فى الفيلم.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للترفيه فى السعودية فى حفل كبير أسماء الفائزين بـ"جائزة القلم الذهبي"، وذلك فى فروع الرواية والسيناريو والرواية المترجمة، ومنحت الجائزة للأدب الأكثر تأثيرًا والتى يصل مجموع جوائزها إلى 740 ألف دولار وإنتاجات سينمائية لعدد من الأعمال الفائزة.