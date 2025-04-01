شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض: سعيد بردود الفعل على شخصيتى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم نيقولا معوض، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن سعادته بردود الفعل على مسلسله الأميرة ظل حيطه، الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث صرح قائلا: "سعيد بردود الفعل على شخصية أسامة، خاصة أن واحد من أهدافى لتقديم الشخصية هى إبراز ملامح الشخصية "التوكسيك".

وتابع معوض مشيرا إلى: "يجب أن يكره متابعو مسلسل الأميرة ظل حيطه، الشخصية بكل تفاصيلها، ويجب عليهم انتقادها، وهذا يؤكد على نجاحى فى تقديم الجوانب السيئة فى الشخصية، خاصة أنها شخصية صعبة في تفاصيلها".

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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