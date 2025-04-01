شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان دياب: شخصيتى بـ"قلبى ومفتاحه" مليئة بالتناقضات وده سر جمالها والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان دياب، عن دوره فى شخصية "أسعد" بمسلسل "قلبى ومفتاحه"، قائلا:" مليئة بالتناقضات وده سر جمالها، واحنا بنقابل من الشخصية دى كتير فى حياتنا بمختلف الثقافات والمرجعيات، لكن احنا للأسف دايما بنتنكر لطباعنا".

وأوضح دياب خلال مداخلة لبرنامج "العيد فرحة" المذاع على قناة dmc، أن "التحضير للشخصية كان عن طريق المذاكرة مع المخرج تامر محسن، واهتمامه بكل تفاصيل الشخصية، وأنا طول الوقت مهتم بأن الشخصية تكون حقيقية".

وتابع دياب: "كنت بخرج المخزون الاستراتيجى اللى فى دماغى من الشخصيات اللى بقابلها فى حياتى، بجانب السيناريو وقعداتى مع تامر محسن والعمل على خروج أكبر قدر ممكن من تفاصيل الشخصية، والحمد لله نجحنا فى ده ووصل للناس، وعلشان كده الجمهور تفاعل معاها والناس قالت فى آخر حلقة احنا متعاطفين مع أسعد مش عارفين نكرهه".