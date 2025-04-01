شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الفنان سامح حسين، حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازت فى الأعياد، والتى أثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، حيث قال سامح حسين على صفحته على موقع التدوينات "إكس": "جمهورى الحبيب كل سنة وأنتم طيبين وبخير، بناء على طلبكم، والناس اللى طلبت تفسير لموضوع إنى بطالب بإلغاء الإجازات فى الأعياد، الكلام ده طبعا غير حقيقى بالمرة".



سامح حسين

وتابع سامح حسين: "أنا زيكم بحب الإجازة وبحب زيكم أشتغل بإخلاص زى كل واحد فى مجاله، الإجازة دى نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة، وكل الموضوع إنى اتمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دى كلها إجازة".

واستكمل سامح حسين: "لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية، وعلى فكرة إحنا بنحب الإجازة علشان بنشتغل، وأى حد جرب قلة الشغل مش هيحب الإجازة، الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعاً ويرزقنا الخير، ويارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".