شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر الـ سيكو سيكو فى فيلم عصام عمر وطه دسوقى متصدر شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم سيكو سيكو للنجمين الشابين عصام عمر وطه دسوقى شباك التذاكر السينمائى فى أول أيام عيد الفطر 2025، حيث تخطى الـ10 ملايين جنيه فى غضون 48 ساعة، وهو رقم قياسى لفيلم شبابى فى السينما، ويُعتبر فيلم سيكو سيكو أحد الأفلام الكوميدية الشبابية الجديدة، إذ حظى الفيلم بإشادات قوية منذ طرح الإعلان الترويجى له وإشادات الجمهور منذ عرضه فى السينمات.

سيكو سيكو

وخلال عرض الفيلم نكشف سر سيكو سيكو اسم الفيلم، حيث إن عصام عمر وطه دسوقي، ويتعاون كل من يحيى علي البحيري وسليم خيري البحيري معًا في مهمة خلال أحداث الفيلم، فبعد وفاة عمهما يترك لهما إرثًا فيبدآن في التخطيط من أجل الحصول على الإرث في مغامرة ورحلة مليئة بالمخاطر، وذلك بعد ظهور النجم خالد الصاوي معهما والذي يكتشف سر سيكو سيكو، وهى كلمة سرية بينهما عن تنفيذ العمليات حتى يصلان إلى هدفهما.

سيكو سيكو بطولة النجوم عصام عمرطه دسوقي تارا عماد، باسم سمرة، ديانا هشام، علي صبحي، خالد الصاوى ، المخرج عمر المهندس، ومن تأليف محمد الدباح، ومن إنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.