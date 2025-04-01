شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة بلاك تيما تطرح أحدث أغانيها "جبارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فرقة بلاك تيما أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "جبارة" على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتى تم طرحها على طريقة الفيديو كليب الأنيميشن، والأغنية من كلمات أحمد فايز، وألحان أحمد بحر.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، وهو فريق غنائى مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء فى فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثانى بعنوان "غاوى بنى آدمين" فى شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائى فى الشرق الأوسط.