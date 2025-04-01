شكرا لقرائتكم خبر عن وئام مجدى: كواليس فيلم الصفا ثانوية بنات كلها ضحك وهزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة وئام مجدى عن كواليس فيلم الصفا ثانوية بنات للفنان على ربيع، والذى يتم عرضه حاليًا فى دور العرض السينمائية.

وقالت وئام مجدى، فى تصريحات خاصة، لـ"الخليج 365" "كواليس فيلم الصفا ثانوية بنات كلها ضحك وهزار طول الوقت ضحك، كانت أيام لذيذة واتبسطت بتجربة الفيلم والمشاركة فيه بعد الحديث مع على ربيع وشجعنى على خوض التجربة وقضيت أوقات ممتعة كتر مع فريق العمل".

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت وئام مجدى، في مسلسل الكابتن، وعرض في موسم رمضان 2025، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.