شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الفنانة إيناس النجار فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هايدى سليم عن تفاصيل دفن جثمان الفنانة إيناس النجار، حيث قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365": "الجثمان سافر مساء أمس إلى تونس، ورافق الجثمان شقيقة الراحلة سوار النجار وابنتها لانا".

وتابعت هايدى سليم: "الجثمان وصل تونس وتم دفنها اليوم بمقابر العائلة هناك، وسيقام العزاء أيضاً هناك، ولم يتم تحديد موعد إقامة عزاء فى مصر حتى الآن".

وكانت رحلة إيناس النجار الفنية قصيرة، وهى ممثلة تونسية بدأت مشوارها الفنى فى مصر عام 1999، وظهرت كموديل فى أغنية "يا ترى" لبهاء سلطان، ثم توالت الأعمال التى شاركت فيها.

وقدمت أفلام: "فرقة بنات وبس ومعالى الوزير وميدو مشاكل وبحبك وأنا كمان وكيمو وأنتيمو وقشطة يابا وعلى سبايسى وكركر ومفيش فايدة وعزبة آدم وابقى قابلنى وعايشين اللحظة وأحاسيس وكلبى دليلى وواحد صعيدى وأبو العريف".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها "يتربى في عزو والعصيان وعلي مبارك وورق التوت ومنتهى العشق وماما في القسم والأخوة الأعداء ولعنة كارما، وآخر مشاركتها قبل الرحيل في مسلسل الحلانجى رمضان 2025".