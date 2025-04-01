شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تعلن قائمة المسلسلات الـ10 الأعلى مشاهدة فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية عن المسلسلات الأكثر مشاهدة فى شهر رمضان، حيث جاء في المركز الأول مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، والمركز الثانى مسلسل ولاد الشمس بطولة النجمين طه دسوقى وأحمد مالك، والمركز الثالث مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمركز الرابع مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى، والمركز الخامس مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان.

كما جاء فى المركز السادس مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجوم آسر ياسين ومى عز الدين ودياب، والمركز السابع مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، كما جاء فى المركز الثامن الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، والمركز التاسع مسلسل لام شمسية بطولة النجم أحمد السعدنى وأمينة خليل ومحمد شاهين، والمركز العاشر مسلسل عايشة الدور بطولة النجمة دنيا سمير غانم.

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