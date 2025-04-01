شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة امتلاك خالد النبوى مطعما فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت خلال الفترة الماضية شائعات امتلاك النجم خالد النبوى، مطعما فى نيويورك بأمريكا، وظهرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص يلتقطون صورا بجانب المطعم المجهز على شكل فرعونى، مرفق بكلمة "مطعم خالد النبوى فى نيويورك" ليكذب النجم خالد النبوى ما يتم تداوله ويوضح أنه لا يمتلك أى مطعم فى أمريكا، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح".



خالد النبوى

ومنذ أيام، أحيا النجم خالد النبوي ذكرى رحيل الفنان الأسطوري أحمد زكي بطريقته الخاصة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة قديمة للراحل في بداية مسيرته الفنية.

وأرفق النبوي الصورة بتعليق مؤثر قال فيه: "أحمد زكي سقف التمثيل العالي، لسه بنستمتع بفنك ونتعلم منك.. الله يرحمك"، في إشارة إلى التأثير العميق الذي تركه زكي في عالم التمثيل وإلهامه المستمر للأجيال الجديدة.

وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوي مؤخرًا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه: معرفتي بيوسف شاهين بدأت في آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطالبني للمشاركة في فيلمه القصير "القاهرة منورة بأهلها"، وحين طلبني لتقديم فيلم "المهاجر" كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت، مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي.