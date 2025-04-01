شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع فولكان كوناك ودفنه بجوار والده غدا بالمخالفة لوصيته بحرق جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع kibrispostasi التركى عن تشييع جثمان الفنان الراحل فولكان كوناك ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد خير الدين فى بربروس فى تركيا، فيما تقام الجنازة الثانية للراحل غدا الأربعاء من مسجد ماتشكا المركزى فى مسقط رأسه طرابزون، حيث يدفن فى مقبرة الأسرة بجوار والده فى مخالفة لوصيته، حيث أوصى بحرق جثمانه ونثر الرماد فى البحر الأسود.

وكان توفى الفنان التركى فولكان كوناك عن عمر ناهز 58 عامًا، على خشبة المسرح أثناء أدائه لحفل في مدينة إسكله، شمال قبرص التركية، وتداول رواد موقع X، فيديو للحظة وفاته على المسرح، وكشف التقرير الطبي للوفاة أن الراحل أصيب بنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

كما كشفت وسائل الإعلام التركية عن وصية كوناك التي تضمنت طلبا غريبا، وهو عدم رغبته في أن يدفن تحت الأرض، حيث طالب كوناك بحرق جثمانه، ومن ثم نثر رماده على البحر الأسود، وتحديدًا فوق مدينة طرابزون، مسقط رأسه، عبر مروحية.

ونقلت الصحافة التركية وصيته الذى قال فيها: "لا تدفنوني في الأرض، احرقوا جسدي وضعوه في صندوق، وانثروا رمادي فوق البحر الأسود بواسطة مروحية، خاصة فوق طرابزون".



فولكان كوناك



فولكان كوناك



فولكان كوناك