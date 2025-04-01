شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب وفاة فولكان كوناك على المسرح فى قبرص التركية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان التركي فولكان كوناك الأحد 30 مارس الماضى عن عمر ناهز 58 عامًا، على خشبة المسرح أثناء أدائه لحفل في مدينة إسكله، شمال قبرص التركية، وتداول رواد موقع X، فيديو للحظة وفاته على المسرح، وكشفت التقرير الطبي للوفاة أن الراحل أصيب بنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

كما كشفت وسائل الإعلام التركية عن وصية كوناك التي تضمنت طلبا غريبا، وهو عدم رغبته في أن يدفن تحت الأرض، حيث طالب كوناك بحرق جثمانه، ومن ثم نثر رماده على البحر الأسود، وتحديدًا فوق مدينة طرابزون، مسقط رأسه، عبر مروحية.

ونقلت الصحافة التركية وصيته الذى قال فيها: "لا تدفنوني في الأرض، احرقوا جسدي وضعوه في صندوق، وانثروا رمادي فوق البحر الأسود بواسطة مروحية، خاصة فوق طرابزون".