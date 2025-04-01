صور نادرة للممثل عمر الشريف خلال تكريمه بهذه الجائزة

ميرنا وليد - بيروت - عام 1966 فاز الممثل العالمي عمر الشريف بجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم دكتور زيفاغو وكرس مكانته في السينما العالمية.

وقد شاركته بدور البطولة الممثلة البريطانية جولي كريستي ومجموعة من الممثلين منها جيرالدين شابلن ورود ستايغر وأليك غينيس وقصة الفيلم للكاتب الروسي برويس باسترناك من إخراج ديفيد لين. وشارك عمر الشريف في فيلم آخر مع نفس المخرج هو لورنس العرب.

يذكر أن عمر الشريف كان لاعباً محترفاً بلعب القمار واللافت أن والدته شجعته منذ عمر الخامسة عشرة بالرغم من معارضته، لكنها أصرت والسبب أنها ترغب بأن يكون مثلها ولديه نفس العادات.