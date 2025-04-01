شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة على المصنفات: أغنية نهاية "لام شمسية" اختيار حر لصناع المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب عبد الرحيم كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات عبر حسابه بموقع فيس بوك "سرت شائعة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية أن الرقابة فرضت أغنية (اسلمي يا مصر) وهو أمر عارٍ تماما من الصحة، والنهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة للرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد… لذا يجب تحري الدقة… تحياتي".

وكانت شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية والتى عرضت تحت عنوان "اللام القمرية"، الحكم بالمؤبد على وسام "محمد شاهين" فى قضية تحرشه بالطفل يوسف "على البيلى"، فيما أحالت أوراقه للنيابة العامة في قضية تحرشه بالطفل إسماعيل.

وشهدت الحلقة أيضا إفصاح رباب يسرا اللوزى، لوالدة وسام "نادية" صفاء الطوخى بأن ابنها غير سوى، وأنها انهارت بسبب حملها الثانى وحاولت الانتحار خوفا على ابنتها "زينة" ياسمينا العبد، بينما أحضرت للمحكمة لاب توب زوجها والذى تبين أنه يحتفظ عليه بصور وفيديوهات مخلة.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.