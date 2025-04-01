شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تغيب عن جنازة إيناس النجار بسبب السفر وتعلق: كانت طيبة وبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة هند صبرى، الفنانة إيناس النجار، التى رحلت عن عالمنا أمس الاثنين، ونشرت صورتها عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتبت قائلة: "صدمة كبيرة تواجدى خارج البلاد يمنعنى من حضور مراسم العزاء إيناس كانت طيبة وبارة بأهلها جدا الله يرحمك بنت بلادى ويصبر عيلتك وأحبابك".

وكان أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد تعرضها لوعكة صحية، نقلت على إثرها المستشفى، ودخولها في غيبوبة.

وأعلنت فى وقت سابق أخت الفنانة إيناس النجار تعرضها لوعكة صحية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، وكشفت عن دخولها المستشفي وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).



إيناس النجار



إيناس النجار



إيناس النجار



إيناس النجار



إيناس النجار