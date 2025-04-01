شكرا لقرائتكم خبر عن عزوز عادل: تشرفت بالتواجد فى احتفالية الرئيس السيسى بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عزوز عادل، عن سعادته بالتواجد خلال احتفالية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، أمس الاثنين.

ونشر عزوز عادل، صورة جمعته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد آخر من الفنانين، وكتب تعليقا عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلا: "تشرفت بلقائي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من أجمل الأيام اللى كلها إنسانية ووفاء وصدق وتقدير، ربنا يرحم شهدائنا اللى بفضلهم إحنا عايشين دلوقتى ويحفظ مصرنا".

وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة أبناء الشهداء بالاحتفال بعيد الفطر، كما حرص الرئيس على اصطحاب الأطفال داخل منطقة مخصصة للألعاب، ومشاركتهم الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر، وشارك أيضًا الرئيس السيسي في توزيع الألعاب على الأطفال المتواجدين، وسط تجمع الأطفال حوله خلال احتفالية عيد الفطر.