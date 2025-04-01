إيرادات أفلام عيد الفطر 2025.. سيكو سيكو في المقدمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:57 صباحاً - حظيت دور العرض السينمائية في مصر، بإقبالٍ جماهيري كبير، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر 2025، والذي يشهد منافسة كبيرة بين 4 أفلام متنوعة، الأمر الذي انعكس على شباك التذاكر بشكلٍ إيجابي، والذي جمع 13 مليون جنيه في 24 ساعة.

صدارة "سيكو سيكو"

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما، في بيانٍ له، عن حجم إيرادات أفلام عيد الفطر 2025، في يومه الأول، حيث تصدرللثنائي عصام عمر وطه دسوقي، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وذلك بعدما حقق 8.54 مليون جنيه، مقابل 65.2 ألف تذكرة مباعة.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلّ من: علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، ويجسد عصام عمر خلال الأحداث دور شاب يعمل في شركة شحن خلال الأحداث، فيما يظهر طه دسوقي بشخصية Gamer.

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علي ربيع يحتفل مع جمهوره

ولفت إلى أنبطولة الفنان علي ربيع، جاء في المركز الثاني، بعدما حقق أكثر من 3 مليون جنيه، مقابل 28.6 ألف تذكرة مباعة، حيث احتفل علي مع جمهوره أمس الاثنين في إحدى دور العرض.

الفيلم بطولة علي ربيع، أوس أوس، سارة الشامي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشابات، وكذلك ضيوف الشرف، مثل أحمد حاتم، وعصام الحضري، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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"نجوم الساحل" في المركز الثالث

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"فار بـ7 أرواح" في المركز الأخير

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وذهب المركز الثالث إلىبطولة الثنائي أحمد داش ومايان السيد، محققاً مليون جنيه فقط، مقابل 9.3 آلاف تذكرة. ويشارك في البطولة عددًا من الفنانين الشباب، منهم علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، مغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.وتذيل قائمة إيرادات2025،وسط مبيعات ضعيفة نوعًا ما، محققا 329.5 ألف جنيه، مقابل 2.6 ألف تذكرة. وهو بطولة أحمد فتحي، إدوارد، فرح الزاهد، سليمان عيد، ويزو، محمود حافظ، ندى موسى، أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف محمد شيبة، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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