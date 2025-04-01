ديفيد بيكهام يحتفل مبكراً بيوم ميلاده وسط العائلة والأصدقاء... وهذه رسالة فيكتوريا له

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:57 صباحاً - قبل يوم ميلاده الخمسين بساعات الذي يوافق يوم 2 مايو، اجتمع أصدقاء وعائلة ديفيد بيكهام في احتفالٍ مبكرٍ بيوم ميلاد لاعب كرة القدم السابق، وذلك يوم أمس الإثنين، بحضور أبنائه روميو، كروز صديقته أبوستيل، وهاربر، في حين غاب ابنه الأكبر بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز بشكلٍ ملحوظ.

ضيوف حفل يوم الميلاد

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بالإضافة للعائلة، انضم إلى ديفيد بيكهام حشد من أصدقائه المقربين وعدد من الوجوه الشهيرة في حفل يوم ميلاده المبكر. وكان من بينهم أصدقاؤه القدامى غابي تيرنر، ديفيد غاردنر، بن وينستون، وانضم إلى ديفيد أيضاً عدد من أساطير الرياضة، بمن فيهم لاعبون من فريقه إنتر ميامي؛ لويس سواريز، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي الذي حضرت معه زوجته أنطونيلا، نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي، ونجم كرة السلة شاكيل أونيل.

ولم يقتصر ضيوف الحفل على نجوم الرياضة فحسب، بل ضمت القائمة أيضاً بعض نجوم هوليوود وهم جاستن ثيرو، فيشر ستيفنز، بالإضافة إلى مارك أنتوني.

هذا وقد شارك ديفيد بيكهام العديد من صور الحفل، وعلق عليها قائلاً: "لذا اعتقدت أنني سأبدأ الاحتفال مبكراً قليلاً، إنها ليلة خاصة جداً في ميامي أنا محظوظ جداً لوجود أصدقاء وعائلة رائعين لبدء الاحتفالات بالذكرى الخمسين معهم أحبكم"، وأشار لزوجته فيكتوريا بيكهام، والأبناء الثلاثة كروز، روميو، وهاربر.

فيكتوريا بيكهام تعايد زوجها

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شاركت -فيكتوريا بيكهام- التي أكملت عامها الخمسين في أبريل من العام الماضي مجموعة من الصور التي تم التقاطها بمناسبة يوم ميلاد زوجها، وسط أبنائهما، وأرفقت في تعليقها: "يا لها من طريقة رائعة لبدء أول احتفالات يوم ميلاد عديدة لـ ديفيد بيكهام، محاطاً بالأصدقاء والعائلة".

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ديفيد بيكهام يوجه رسالة للأمهات في يومهن

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في يوم الأم الذي وافق يوم الأحد 30 مارس ببريطانيا، شارك ديفيد بيكهام رسالة أرفقها بمجموعة من الصور لأهم النساء في حياته وهن زوجته فيكتوريا، والدته ساندرا بيكهام، ووالدة فيكتوريا؛ جاكي آدامز، وقال في رسالته لهن: "أنا محظوظ جداً لوجود العديد من النساء الرائعات من حولي واللواتي هن الأمهات الأكثر روعة، أتعلم منكن كل يوم،️ يوم أم سعيد فيكتوريا، جاكي آدامز، وساندرا بيكهام. نحن نحبكن كثيراً، الأطفال محظوظون جداً لوجود أمهات مثلكن"، وأشار لأبنائه الأربعة كروز، روميو، بروكلين، وهاربر.

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