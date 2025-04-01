هل تدخلت الرقابة في نهاية مسلسل لام شمسية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:57 صباحاً - أثارت نهاية مسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في النصف الثاني من رمضان 2025، جدلاً واسعاً طوال الأيام الماضية، بعد تغيير أغنية مشهد النهاية بشكلٍ مفاجئ، واستبدالها بـ"اسلمي يا مصر"، الأمر الذي دفع البعض ليزعم أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، له علاقة مباشرة بذلك المشهد.

الرقابة بريئة من مشهد النهاية

وبدوره، حسم الكاتب عبد الرحيم كمال، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قائلاً عبر حسابه على "فيسبوك": "سرت شائعة بخصوص نهاية مسلسل (لام شمسية) أن الرقابة فرضت أغنية (اسلمي يا مصر)، وهو أمر عارٍ تماماً عن الصحة"، مؤكداً أن النهاية وضعها صنّاع العمل، ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد.

ناقد فني: الأغنية وُضعت دون سياق أو مبرر



وكان الناقد محمود عبد الشكور قد رأى أن اختيار تلك الأغنية، جاء دون سياق أو مبرر، قائلاً عبر حسابه على "فيسبوك": "بسبب هذا الجدل، وتلك التخمينات الجادة والساخرة، تركنا ما هو أهم، حيث شهدنا أحد أهم وأفضل وأخطر المسلسلات المصرية خلال السنوات الأخيرة"، وتابع عبد الشكور: "قيمة هذا المسلسل أولاً في براعته الفنية والدرامية، وفي تماسك بنائه، وكتابة شخصياته، فلا معنى لمناقشة قضية خطيرة بطريقة درامية هزيلة أو ضعيفة، لأن ذلك يسيء إلى القضية كما يسيء إلى الفن، كما أنه لم ينتج بسهولة، ولكن بعد معاناة، وبعد تعثر واعتراض أكثر من مرة، فلسنا في الغرب، حيث يتاح لصنّاع الدراما مناقشة كل شيء، وأي شيء، وهذه مرة أخرى قيمة مضاعفة تستلزم تحية صنّاع المسلسل على صبرهم، وإيمانهم بالمشروع".

وأضاف: "لا يمكن مناقشة القضايا إلا بفن، ولا فن إلا إذا توفرت الحرية اللازمة للمعالجة، وقد حقق المسلسل ما لن تحققه عشرات البرامج والحملات، فكيف تأخر إنتاج المسلسل طوال هذا الوقت؟ من المسؤول عن ذلك؟ وكيف تأخر طوال هذه السنوات ذلك الجدل والسؤال والنقاش عن الأمور الطبية والقانونية التي أثارها المسلسل؟ كم أسرة صمتت خجلاً وألمًا وقهرًا قبل أن يظهر هؤلاء الفنانون الشجعان؟.. هذا درس عظيم وبليغ وساطع كاللام القمرية: امنحوا الفن الحرية، وساعدوا المبدعين لكي يقدموا أفكارًا وأعمالاً لا تقل أهمية وبراعة وإتقانًا عن الدراما الأجنبية.. بهذا وحده تسلم مصر، وبهذا وحده يسلم المصريون".

صبري فواز: مشهد الاحتفال لم يعجبني

فيما قال الفنان صبري فواز في تعليقٍ له على الفيسبوك: "مسلسل (لام شمسية) انتهى بإعلان الحكم.. ما تلا ذلك، هو احتفال.. يحق لصنّاعه أن يحتفلوا كيفما أرادوا.. ويحق للمشاهد أن يعجب بالاحتفال، أو لا يعجب -أنا ممن لم يعجبهم الاحتفال- عادي.. ولكن هذا لا ينقص إطلاقًا من قيمة هذا العمل الرائع والهام والخطير.. فهو عمل فني يفخر به كل فنان.. وليس صنّاعه فقط".

قصة وصناع العمل

يُذكر أن "لام شمسية" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، يتناول قضية التحرش بالأطفال، ويشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث العمل حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها.

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