الملك تشارلز يستعد للعودة لمهامه الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:57 صباحاً - منذ أن أُصيب الملك تشارلز بالسرطان العام الماضي، لم يدَع المرض يتحكم به ويلزمه الفراش، وبعد إعلان إصابته بالمرض ما لبث إلا أسابيع قليلة وعاد لواجباته الملكية.

وفي الأسبوع الماضي عندما دخل المستشفى نتيجة الآثار الجانبية من علاج السرطان، لم يشارك الملك في أي مراسم رسمية، إلا أنه يستعد للعودة وأداء مهامه الملكية كما هو معتاد.

الملك تشارلز يستعد للعمل من جديد

أصدر قصر باكنغهام تحديثاً جديداً يوم أمس 31 من مارس، فيما يخص الملك تشارلز وأداء مهامه الملكية، حيث قال مساعدوه إن الملك، البالغ من العمر 76 عاماً، سينفذ سلسلة من المهام التي ستنقله من قلعة وندسور إلى قصر باكنغهام. كما سيجري اجتماعه الأسبوعي الشخصي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ومع ذلك، ستتم إعادة جدولة بعض المواعيد في وقت لاحق من الأسبوع للسماح بفترة راحة مناسبة قبل رحلته مع الملكة كاميلا إلى إيطاليا، التي ستبدأ في 7 من إبريل.

كما أكد القصر لمجلة People يوم أمس 31 من مارس أن الملك سيُقيم مراسم تنصيب في قلعة وندسور، تكريماً للأشخاص الذين تجاوزوا المعتاد في الحصول على جوائز، بما في ذلك أوسمة الإمبراطورية البريطانية ولقب الفروسية. أما يوم الأربعاء؛ فسيوجد في لندن في القصر لعقد اجتماعات. في اليوم التالي، سيشارك الملك في مناسبة عامة ويستضيف اجتماعات مع ثلاثة سفراء أجانب.

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نقل الملك تشارلز إلى المستشفى

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أعلن قصر باكنغهام في بيان دخول الملك تشارلز المستشفى يوم الخميس الماضي 27 من مارس بعد معاناته من آثار جانبية مؤقتة كجزء من علاجه الطبي المستمر لـ"السرطان".

وكان الملك تشارلز قد خضع لعلاج من السرطان، وبناءً على ذلك تطلب فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى وفقاً لما جاء ببيان للقصر الملكي، وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي بأن تم تأجيل جميع مواعيد الملك تشارلز المسائية، مؤكداً أنه قد عاد إلى قصر كلارنس هاوس بوصف ذلك إجراءً احترازياً، وبناءً على نصيحة طبية ستتم أيضاً إعادة جدولة جدول أعماله ليوم غد الجمعة.

كما أوضح البيان أن الملك تشارلز يرغب في إرسال اعتذاره إلى كل من قد شعر بالإزعاج أو بخيبة الأمل نتيجة لقراره تأجيل وإعادة جدولة زياراته.

هذا، ولم يُدلِ مساعدو القصر بمزيد من التفاصيل حول حالة الملك أو برنامج علاجه، لكن مصادر القصر أكدت الأسبوع الماضي أن تعافي الملك تشارلز لا يزال يسير في اتجاه إيجابي، وقال مصدر ملكي: "إنها مجرد عثرة طفيفة في الطريق، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح".

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