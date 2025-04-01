“لام شمسية” يفوز بجائزة أفضل مسلسل في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جوائز النقاد للدراما العربية عن فوز مسلسل “لام شمسية” بجائزة أفضل مسلسل لموسم رمضان 2025، وذلك بناءً على تصويت الجمهور، متفوقًا على أكثر من 15 عملاً دراميًا تنافسوا ضمن قائمة التصويت على مدار الشهر الفضيل.

وجاء في بيان اللجنة المُنظّمة أن مسلسل “لام شمسية”، من بطولة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، ومحمد شاهين، تصدّر نتائج التصويت النهائي بعد منافسة قوية مع مجموعة من المسلسلات البارزة، من بينها: “قلبي ومفتاحه”، “وجودر”، “ولاد الشمس”، “وتقابل حبيب”، “الغاوي”، “منتهى الصلاحية”، “ظلم المصطبة”، “سيد الناس”، “إش إش”، “فهد البطل”، “الشرنقة”، “العتاولة 21″، “في لحظة”، و”حكيم باشا”.

قضية شائكة تعالجها دراما “لام شمسية”

ينتمي “لام شمسية” إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوّقة، حيث يتناول قضية حساسة تتعلق بالتحرش بالأطفال داخل المدارس، ويسلط الضوء على الصمت المجتمعي والخوف من المواجهة. تدور أحداث العمل حول معلمة تُدعى “يمنى”، تؤدي دورها النجمة أمينة خليل، تكتشف بالصدفة أن عددًا من تلاميذها يتعرضون للتحرش والتنمر، فتنطلق في رحلة شجاعة للدفاع عنهم وكشف الحقيقة، رغم المخاطر والضغوطات التي تهدد حياتها الشخصية والمهنية.

فريق العمل والإنتاج

المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته إلى جانب أمينة خليل كل من أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. وقد عُرض العمل على مدار 15 حلقة، ولاقى إشادة نقدية وجماهيرية كبيرة لما يحمله من رسالة إنسانية وقوة في الطرح.

ويُعد فوز “لام شمسية” بجائزة أفضل مسلسل دليلاً على نجاحه في لفت الأنظار إلى قضايا مجتمعية مهمة، وتقديم دراما مختلفة تمس وجدان المشاهد العربي.