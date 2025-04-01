ندم على إنجابهم.. كانييه ويست: أولادي تحت سيطرة عائلة كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مغني الراب الأميركي الشهير كانييه ويست الجدل مجدداً بتصريحاته الأخيرة حول علاقته السابقة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حيث كشف أنه لم يكن يرغب في الإنجاب منها بسرعة، معرباً عن ندمه على بعض قراراته خلال زواجهما.

وفي مقابلة مع الإعلامي دي جي أكاديميكس، قال ويست: “لم أكن أرغب بإنجاب الأطفال من كيم بعد شهرين فقط من ارتباطنا”، مضيفاً: “كان ذلك خطأي”. وتابع حديثه بتصريحات لافتة، حيث أشار إلى أن أولاده أصبحوا من المشاهير، وأن “عائلة زوجتي السابقة تتحكم بهم”، على حد تعبيره.

ويُذكر أن ويست وكارداشيان انفصلا بعد زواج استمر ثمانية أعوام، أثمر عن أربعة أطفال: نورث (11 عاماً)، وسانت (9 أعوام)، وشيكاغو (7 أعوام)، وبسالم (5 أعوام). وقد شهدت علاقتهما محطات متعددة من الجدل الإعلامي، لا سيما بعد الطلاق، الذي ظل محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام.