كريم فهمي ترند.. الجمهور يلقّبه بـ”منقذ المقهورات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر النجم كريم فهمي قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره المفاجئ في الحلقة الأخيرة من مسلسل “إش إش” مع النجمة مي عمر، حيث فاجأ الجمهور بدور قصير ومؤثر ختم به أحداث العمل بنهاية سعيدة نالت إعجاب المتابعين.

“العوض” المنتظر في نهاية “إش إش”

جسّد كريم فهمي شخصية زميل جديد لـ”إش إش” (مي عمر) في مكان عملها الجديد بمركز خدمة العملاء، بعد اجتيازها المستوى السابع في كورس اللغة الإنجليزية وتحقيقها لخطوات مهمة في حياتها المهنية. ومع تطور الأحداث، تنشأ بينهما قصة حب حقيقية قائمة على التقدير والاحترام، بعيداً عن أحكام الماضي، تنتهي بزواجهما في حفل بسيط وأنيق، وتنجب منه طفلة، لتحقق “إش إش” أحلامها بعد مشوار طويل من المعاناة.

ردود فعل واسعة.. والجمهور يلقّبه بـ”منقذ المقهورات”

لاقى ظهور كريم فهمي تفاعلاً واسعاً من الجمهور، وانهالت التعليقات التي وصفته بـ”العوض”، و”جابر الخواطر”، و”منقذ البنات المقهورات”، معتبرين ظهوره نهاية مثالية لمسلسل حمل الكثير من الصراعات والمواقف القاسية في حياة البطلة. كما شاركت النجمة بدرية طلبة تعليقاً طريفاً على ظهوره قائلة: “الحقي يا ليل، فارس بيخونك مع إش إش!”، في إشارة إلى شخصيته السابقة في مسلسل “جعفر العمدة”.

مسلسل “إش إش” يختتم موسمه بنجاح جماهيري

“إش إش” هو أحد أبرز مسلسلات دراما رمضان 2025، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، دينا، إنتصار، عصام السقا، إيهاب فهمي، وعلاء مرسي، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن “توتا”.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويدور في إطار دراما اجتماعية مشوّقة تغوص في كواليس عالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المحيطة به، مقدّماً قصة شابة تُدعى “إش إش” تبحث عن الخلاص من واقعها لتصنع لنفسها حياة جديدة، لتنتهي رحلتها بنهاية تُنصف أحلامها وتُرضي جمهورها.