نهاية مفاجئة لـ”حكيم باشا”.. مصطفى شعبان في صدارة الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم النجم مصطفى شعبان منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “حكيم باشا”، التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور في مصر وعدد من الدول العربية، لما حملته من أحداث درامية مشوقة ومفاجآت غير متوقعة، أسهمت في تصدّر اسم العمل للترند.

أحداث مشوقة في الحلقة الأخيرة من “حكيم باشا”

شهدت الحلقة الختامية تحولات درامية لافتة، أبرزها قرار “حكيم” الذي يجسد شخصيته مصطفى شعبان، بالتخلي عن ثروته وتجارة الآثار، بعد وفاة أبناء عمّه، واختياره العودة إلى أرض والده ليبدأ حياة جديدة مع اثنتين من زوجاته، اللتين أنجبتا له لاحقاً عدداً من الأبناء. وقد تفاعل المشاهدون بقوة مع هذه النهاية التي جمعت بين الدراما الإنسانية والصراع العائلي حول الميراث، وهو ما ميّز العمل على مدار 30 حلقة.

نجاح جماهيري ومشاركة لافتة لنجوم الدراما

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان عدد كبير من نجوم الدراما، منهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت. المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجي” بالتعاون مع “الشركة المتحدة”.

مصطفى شعبان يشكر الجمهور وفريق العمل

وأعرب مصطفى شعبان عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها عقب عرض الحلقة الأخيرة، مشيراً إلى أن تفاعل الجمهور مع المسلسل أسعده بشدة. ونشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة على شكل إنفوجراف تظهر تصدر المسلسل للترند في عدة دول عربية، معلّقاً:

“كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعاً. سعيد جداً بردود أفعال الجماهير من مصر والعالم العربي. أشكر كل زملائي النجوم أمام الكاميرا وخلفها، وكل الصناع الذين بذلوا جهداً كبيراً في إنجاح هذا العمل. شكراً سينرجي والشركة المتحدة، وشكراً للصديق الغالي عمرو درديري، والمخرج ومدير التصوير، وكل النجوم خلف نجاح هذا المسلسل. نعدكم بالأفضل في الأعمال القادمة.”