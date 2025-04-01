شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن سعيد تنجح في كسب الرهان الدرامي وتثبت أن الموهبة لا تحتاج سنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

من بين أبرز المكاسب الدرامية لهذا السباق الرمضاني المميز والمختلف والاستثنائى، يأتي الوجه الجديد فاتن سعيد بثلاثة أعمال دفعة واحدة، حيث شاركت فاتن في مسلسلات لام شمسية، و"ظلم المصطبة"، و"قهوة المحطة"، فضلا عن أعمال قليلة للغاية كانت في رصيدها قبل انطلاق هذا الموسم.

قدمت فاتن أدوارا متباينة، فما بين المُدرسة التي تعرضت للتحرش في لام شمسية، وبين الطالبة الريفية البسيطة التي تدفع أثمانا باهظة نتيجة أخطاء أشقاءها، إلى شروق صاحبة الوجه الملائكة والأداء الهادئ الرصين في قهوة المحطة.

قد يقدم بعض الفنانين أكثر من دور في موسم واحد، والأغلب منهم يتألق في عمل واحد، بينما تمر الأدوار الأخرى، مرور الكرام، لكن يبدو أن فاتن سعيد، قد تفوقت على هذه الفرضية، فأداء فاتن ــ وان تباين في المستوى ــ يظل من أفضل أداءات مسلسلات رمضان 2025، فرحاب في ظلم المصطبة تختلف تماما عن شروق في قهوة المحطة، وكلاهما بعيد كل البعد عن سمية في لام شمسية.

أتقنت فاتن على حد كبير جدا دورها في ظلم المصطبة، ونجحت في تقديم الشخصية الريفية المأزومة بسبب شقيقتها هند، لا سيما في هذا المجتمع المحافظ الصغير، الذى يحمل المرأة مسئولية أي قضايا قد تتعرض بالشرف، وبالتالي، حملت رحاب عبئا ربما لم يكن لها أن تحمله، ومن هذا المنظور، اتجهت تلقائيا وبفطرتها بعد فشل عاطفى، للبحث عن الله، كمنقذ لينتشلها من هذا الغرق المجتمعي الذى لا ذنب لها فيه.

أما سمية في مسلسل لام شمسية، فعلى الرغم من وجود الشخصية على هامش الأحداث، وعدم مشاركتها في الحدث الرئيس للقصة ألا وهو التحرش بالطفل يوسف، لكن يظل هذا الهامش هاما كعنصر درامي حتمى، فبعد الإطلالة الهادئة والبعيدة عن الأحداث خلال الثلثين الأولين من المسلسل، نجدها تسلسلت بنعومة داخل دائرة اللهب، وبعد أن كانت متفرجة لمسرحية المتحرش والضحية، أصبحت بطلة لها ثقلها في الأحداث.

كذلك لا تختلف إطلالها في قهوة المحطة عن المسلسلين الآخرين، باتقانها لشخصية شروق وهي احدى الشخصيات الأساسية والهامة في الأحداث.

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