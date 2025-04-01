داليدا خليل ترد على منتقدي زيّها الراقص

ميرنا وليد - بيروت - تُبهرنا الفنانة اللبنانية داليدا خليل في كل عمل فني تقدمه، ان كان تمثيلا أو غناء، كما انها تحظى بمحبة كبيرة من قبل الجمهور.



موقع "الفن" التقى بـ داليدا خليل وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، نذكر هديتها لوالدتها في عيد الأم، هل تلقّت هدية في عيد الحب؟ وهل سنراها عروس صيف 2025؟، كما تحدثنا عن كواليس عرضها الراقص الذي قدّمته مؤخرا في دبي والأصداء التي تلقتها، وكيف ردّت على من انتقد لباسها ووصفه بالجريء جدا؟.