شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة إيناس النجار: قلبى اتقطع عليكى يا روحى سلامى لبابا والان مع تفاصيل الخبر

نعت سوار النجار شقيقتها الفنانة الراحلة إيناس النجار، بعد رحيلها أمس الاثنين أول أيام عيد الفطر، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "روحى راحت منى خلاص فى الجنة يا ملاكى خلاص بقيت نصف واحد من غير نص تانى اااااااه ااااه قلبى اتقطع عليك يا روح روحى الله يصبرنى على فراقك يا كبدى عروس الجنة إيناس سلميلى على بابا".



شقيقة إيناس النجار تنعيها

وكانت النجمة التونسية لطيفة، قد نعت الفنانة الراحلة إيناس النجار، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" تويتر سابقاً: "آخر مرة شوفتك امبارح ومن أسبوعين واحنا عايشين على أمل، كلمتك وكلمتينى ورديتى عليا امبارح يا إيناس، كان عندنا أمل كبير إحنا وكل الدكاترة ولكن قدر الله وما شاء فعل، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر أمك واختك وكل أهلك".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة إيناس النجار، حيث جاء في بيان عنها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة إيناس النجار".

وتابعت النقابة في النعي: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس، وكانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، وهو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، ومن المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).