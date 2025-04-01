شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن: لا أعرف معنى ممثل هوليود.. ويؤكد: أنا من ماونت فيرنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم العالمى دينزل واشنطن بأنه لا يريد أن يُعرّف بأنه "ممثل هوليوود"، مدعيًا أنه "لا يعرف معنى ذلك"، حيث يشارك الممثل الحائز على جائزتي أوسكار حاليًا في بطولة مسرحية "Othello " على مسرح برودواي إلى جانب جيك جيلينهال.

وأُجريت معه مقابلة في برنامج "صنداي مورنينج" في الولايات المتحدة، حيث سُئل عن الفرق بين التمثيل السينمائي والتمثيل المسرحي، وكان السؤال : "ما هو تعريف ممثل هوليوود؟"، وأجاب واشنطن قائلا:" أنا شخصيًا من ماونت فيرنون، أنا ممثل من ماونت فيرنون، لا أعرف معنى "هوليوود"، وأعرف أنها مكان فقط".

عندما اقترح المذيع بيل ويتاكر أن وصف "ممثل سينمائي" قد يكون أفضل من "ممثل هوليوود"، علّق واشنطن قائلًا: "أنا ممثل مسرحي أمثل الأفلام، وليس العكس، وبدأت التمثيل على المسرح، وتعلمت كيفية التمثيل على المسرح، وليس في الأفلام".

فى نفس السياق كشف النجم العالمى دينزل واشنطن عن النصائح التى قدمها لأطفاله حول التمثيل، وفى حديثه لصحيفة صنداى تايمز البريطانية، قال الممثل الأسطورى: "لقد أخبرتهم أن عليهم الصعود إلى المسرح لأن هذا هو المكان الذى تتعلم فيه التمثيل".

وأضاف دينزل، الذى يعمل طفلاه ممثلين، "أنت لا تتعلم التمثيل على شاشة التليفزيون، أنت لا تتعلم التمثيل فى الأفلام، إنك تتعلم التمثيل على المسرح".