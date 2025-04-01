شكرا لقرائتكم خبر عن نجما مسلسل Teen Mom يكشفان سبب حظر والدي ابنتهما كارلي بالتبني لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نجما مسلسل الواقع "Teen Mom" كاتلين لويل وزوجها تايلر بالتيرا عن سبب قرار والدي ابنتهما بالتبني "بحظرهما"، وذلك بعدما عرضت كاتلين وتايلر، وكلاهما يبلغ من العمر 33 عامًا، ابنتهما البكر كارلي، البالغة من العمر الآن 15 عامًا، للتبني عام 2009.

في حلقة يناير من برنامج " Teen Mom: The Next Chapter"، كشفت كاتلين أن والدي كارلي بالتبني، براندون وتيريزا ديفيس، قررا مؤخرًا قطع جميع الاتصالات بين العائلتين، على الرغم من أنهما اختارا في البداية التبني المفتوح.

وفي أحدث حلقة من برنامج "Teen Mom" على قناة MTV، قدّمت كاتلين وتايلر المزيد من المعلومات حول قرار براندون وتيريزا.

قالت كاتلين خلال الحلقة: "أخبر براندون وتيريزا مستشارة التبني لدينا، دون، 'اضطررتُ إلى حظر كاتلين من أجل صحتي النفسية، وصحة ابنتى'".

وأشارت كاتلين في الادعاء بأن تيريزا "طلبت من دون أن تخبرنا أنه لم يعد يُسمح لنا بإرسال الهدايا لأن ذلك غير مبرر، قالت: "لكن أخبريهم أنهم لا يستطيعون إخبار أي شخص بأنني قلتُ ذلك"، وأضاف تايلر: "لديك ابنتي، لا يمكنكِ أخذ قصتي أيضًا".