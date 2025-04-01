شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: بينى وبين مصطفى شعبان كيميا.. وتخوفت من دور الشر فى حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سهر الصايغ: "دوري خلال أحداث مسلسل حكيم باشا شرير، وأنا أقدم ما هو مكتوب في الشخصية والتزم بها، وكان دورا مهما ضمن أحداث المسلسل".

وأضافت سهر الصايغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "واحد من الناس" مع د. عمرو الليثي: "كنت أخشى أن لا يتم قبولي من المشاهدين بسبب أنني لم أقدم أدوار شر سابقة، والشخصية مكتوبة بشكل جيد جدا، جعلني أقبل دور الشر، بالإضافة إلى وجود كوكبة من النجوم".

وتابعت: "بيني وبين مصطفى شعبان كيميا في مجال التمثيل وتعاون وتفاهم كبير، وهو ليس اناني ويعطي كل فنان حقه ويدعم الجميع".

وتابعت: "مشهد إلقاء قشر اللب وأمر زوجاته بإزالته وتنظيف المكان، دي فكرة مصطفى شعبان، وبعد شخصية برنسة خلال 'حكيم باشا'، وجدت ناس تدعي عليا واتخضيت من ده، ولكنني أحببت الشخصية، وأتمنى تكرار تقديم شخصيات شريرة خلال أعمال أخرى".

وعقب الفنان مصطفى شعبان: "سهر الصايغ أتشرف بوجودها وصداقتها، وهي فنانة كبيرة، وتضيف للعمل بشكل كبير".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم، بسبب الثروة، ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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