شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: النقد على السوشيال كأن حد ضربنى فى الضلمة وجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع، دورى فى مسلسل "سره الباتع" تحس انه الفلاحة المصرية الجدعة الأصيلة زى أرض مصر كده، وكان فيها الحاجات اللى كان نفسه الواحد يعيشها وهى النضال الشعبى مع بلدنا ضد العدو وربنا مايوريهالنا ويحفظ بلدنا".

أضافت حنان مطاوع، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "السهرة"، المذاع على قناة سى بى سى، دورى فى المسلسل كنت رومانسية وبقف فى نفس الوقت ضد الفرنسيين، فكانت الشخصية ميكس غنى مع الفنان أحمد السعدنى".

تابعت حنان مطاوع، عندى مشكلة كبيرة مع النقد على السوشيال ميديا، بحس إنها مافيهاش شرف أو نُبل كأن حد ضربنى فى الضلمة وجرى.