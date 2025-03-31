شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: القرية فى مسلسل حكيم باشا تم بناؤها بالكامل والصعيدى مخاطرة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم مصطفى شعبان ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث عن ردود الفعل على مسلسل حكيم باشا ونجاح العمل قائلاً: "بنبسط لما بعمل مجهود ويكلل بالنجاح، لأن اللى بعمله هو الاجتهاد أما النتائج مش بتاعتنا بتكون نتيجة الاجتهاد ده".

وعن تقديم لأول مرة صعيدي قال مصطفى شعبان: "طبعا مخاطرة ولكن مخاطرة حلوة ولكل مجتهد نصيب، وإحنا اجتهدنا واشتغلنا على العمل من العام الماضي، من وقت العيد اللى فات، وفكرنا في موضوع اللهجة والملابس والتفاصيل، والقرية تم بناؤها بالكامل، حتى القصر تم بناء جزء ديكورات وجزء جرافيك، فكل فريق العمل بذل مجهودا كبيرا".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة، وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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