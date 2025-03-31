شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاص وتعب وحب.. أبطال مسلسل حكيم باشا يكشفون لـ واحد من الناس سبب نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال مسلسل حكيم باشا ضيوفا في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، حيث تحدث فريق العمل عن سبب أن المسلسل تصدر التريندات وأصبح رقم 1 على قناة الحياة.

وقال ميدو عادل: "الناس اخلصت وتعبت وكان في تحضير كويس وإخلاص من كل الأساتذة ووجود نجم كبير بحجم مصطفي شعبان، وكان فى حالة حب كبيرة بينا".

وقال أحمد فؤاد سليم: "سعيد جدا إنى بشتغل مع مصطفى شعبان، ووجود مصطفى بحد ذاته وعلاقته بالعمل وزملائه كان مثالا للجدية، والبركة في كل فريق العمل، وكان في مباراة فنية وتمثيلية كانت من أهم أسباب نجاح العمل".

وقال المخرج أحمد خالد أمين: "الروح ووجود نجم كبير زى مصطفي شعبان واحترامه ومحبته لباقى فريق العمل".

وقالت سلوى عثمان: "أحلى حاجة إنى بشتغل مع مصطفى للمرة الثالثة وهو بيعمل روح حلوة جدا في الكواليس".

وقال أحمد بسيم: "كله اجتهد وربنا بيعوض الاجتهاد".

فيما قالت هاجر الشرنوبي: "الحب والاحتواء ومصطفى كان بيدعمنا كلنا وكل فريق المسلسل، حبينا اللى عملناه وكان في إخلاص".

فيما قال أحمد صيام: "الموضوع مخرج مهتم ونجم بيذاكر ومهتم بيخلى كل الناس بتهتم وإنتاج لا يدخر أى شيء في إخراج الصورة الحلوة اللى شوفناها".

واختتم الحديث مصطفى شعبان قائلاً: "بشكرهم.. دول أساتذة كبار والكواليس رائعة وفيها محبة رائعة وبخاف على الحاجات دى من الحسد، وكانوا إضافة كبيرة ليا وللعمل".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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