شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة ماجدة خير الله تعلن وفاة شقيقها وتنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل شقيق الناقدة ماجدة خير الله، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الدكتور منجي عادل خير الله أستاذ الجلدية بالقصر العيني، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".



وفاة شقيق الناقدة ماجدة خير الله

وفى سياق آخر، أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بأداء الفنانة يسرا اللوزي، في مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت: "يسرا اللوزي قدمت رد فعل مدهش، لم يستغرق لحظات، ولكنه يعبر عن حالة توتر وخوف شديد من زوجها وسام (محمد شاهين) الذي يبدو أنه مسئول عن حالتها النفسية المتردية.

كما أشادت بالموسم الرمضاني، حيث قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الجزء الأول من موسم دراما رمضان كان ممتعا جدا، وبه كم كبير من الأعمال الجيدة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أعمال أقل من أخرى أو ليست على نفس المستوى.

وأضافت ماجدة خير الله أنها تخيلت أن النصف الثاني سيكون أقل من الأعمال المقدمة في النصف الأول من شهر رمضان، إلا أن الأعمال التي قُدمت في النصف الثاني من موسم رمضان جاءت متميزة بشكل كبير.

واعتبرت ماجدة خير الله أن موسم دراما 2025 مميز جدا على مستوى الأعمال المقدمة، ويعتبر معملا لتفريخ النجوم الجديدة، سواء في الإخراج أو التمثيل، وهو موسم قوى لم نر مثله من فترة طويلة.