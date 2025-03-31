شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وياسر جلال ينعيان الفنانة إيناس النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم تامر حسني الفنانة إيناس النجار، حيث شارك صورة للراحلة عبر استورى حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلاً: "الله يرحمها ويحسن إليها ويصبر أسرتها حسن خاتمة وأيام عظيمة من عند ربنا، أسألكم الفاتحة والدعاء لها بالرحمة".



تامر حسني ينعي ايناس النجار

كما نعى النجم ياسر جلال الفنانة الراحلة إيناس النجار على صفحته على "فيس بوك" وعلق قائلاً: "أختى الغالية إيناس، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".



ياسر جلال ينعى ايناس النجار

وكانت النجمة التونسية لطيفة، قد نعت الفنانة الراحلة إيناس النجار، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" تويتر سابقاً: "آخر مرة شوفتك امبارح ومن اسبوعين واحنا عايشين على أمل، كلمتك وكلمتيني ورديتي عليا امبارح يا إيناس، كان عندنا أمل كبير إحنا وكل الدكاترة ولكن قدر الله وماشاء فعل، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر أمك واختك وكل أهلك".

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة إيناس النجار، حيث جاء في بيان عنها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة إيناس النجار".

وتابعت النقابة في النعي: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس، وكانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، وهو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، ومن المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).