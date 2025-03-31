شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى.. الصدق والأداء والدقة في المشاعر عناصر نجاحه في لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب عامين عن الدراما التليفزيونية، استطاع النجم أحمد السعدنى أن يجذب الجمهور من خلال شخصية طارق في مسلسل لام شمسية وهو العمل الذى لاقى نجاحًا كبيرًا كونه أحد أجرأ الأعمال من حيث القصة والإخراج في الموسم الدرامى 2025، حيث شهدت الدراما الرمضانية هذا العام تنافسًا شرسًا بين النجوم، ما أكد أن الموهبة الحقيقي والحضور والأداء الصادق هي العناصر الأساسية لدى الجمهور، وكان السعدنى أحد ابرز هؤلاء النجوم اللذين وضعوا بصمة مؤثرة في هذا الموسم الغنى بالاعمال المميزة .

تألق السعدنى وقدم أداء استثنائيا من خلال لام شمسية من خلال شخصية طارق والد الطفل يوسف، الذى تعرض للتحرش من قبيل مدرسه وصديق والده وسام – محمد شاهين، حيث شكل السعدنى تحديًا حقيقيًا اختبر من خلاله نضجه الفني، مجسدًا شخصية ثرية على المستويين النفسي والدرامي، بما يعكس تطور أدواته التمثيلية وقدرته على التقمص العميق والانفعالات والايماءات.

السعدنى قدم ببراعة وبطريقة متكاملة الأركان مسلسل لام شمسية وتحديدا شخصية طارق ، خاصة إنه أوضح فكرة التفكك الاسرى من خلال الخلافات بينه وبين نيللى – أمينة خليل، بالإضافة إلى براعته في العودة إلى عائلته ومساعدة ابنه الذى تعرض لموقف خطير قد يؤثر على حياته النفسية والعملية والإجتماعية، وقدم السعدنى أداء طبيعي يقنع المشاهد بتفاصيل الشخصية وصراعتها فهو يبدو قويا في بعض المشاهد، لكنه سرعان ما ينكشف ضعفه في لحظات الصدام وخاصة عندما علم وتأكد أن وسام صديقه تحرش بإبنه يوسف الطفل – على البيلى ، ما يخلق توازناً فنيا دقيقا بين الحدة والارتباك، وبين التمسك بالمبادئ و الانجراف خلف العواطف، هذا العمق في الأداء جعله قادرا على استدعاء مشاعر المشاهد وجذب تركيزه واهتمامه دون مبالغة، أو إنفعالات غير مبررة.

قدرة أحمد السعدنى على التنقل بين المشاعر والإحاسيس في شخصية طارق منحته قدرة استثنائية على إقناع الجمهور بتلك الشخصية، بل استطاع ان يجعل الجمهور يتعاطف معه عندما رفض الذهاب معه حبيبته ثراء جبيل، حتى يتمكن من الوقوف ومساعدة ابنه في المحنة التي يمر بها، تحكم السعدنى الدقيق في تعابير الوجه و الإيماءات الصامتة عناصر أساسية أسهمت في تعزيز مصداقية أدائه لدى الجمهور، حيث اشادا الجمهور ورواد السوشيال ميديا بأداء السعدنى الذى بدا واضحا في كل حلقة، واحد ابرز المشاهد التي نال عليها الإشادة رد فعله عندما اعترف ابنه بانه تعرض للتحرش من وسام، وإن زوجته أمينة خليل كانت محقه في ما قالته.

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