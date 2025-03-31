شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: سعادتى لا توصف بنجاح مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّرت الفنانة نيكول سابا عن سعادتها الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب"، قائلةً: "النجاح فاجأني رغم توقعاتي، لكن ليس بهذا الحجم المبهر"، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشفت نيكول عن التحديات النفسية التي واجهتها في تجسيد شخصية "رقية"، المرأة القوية والجبارة التي أثارت كره المشاهدين، وأضافت: "دور رقية استنزف طاقتي.. شخصية صعبة لكنها أعجبتني بذات الوقت جعلتني أعيشها بكل تفاصيلها.

وأضافت نيكول سابا: "أنا لست مثل رقية في الحقيقة.. أنا طيبة، وكان قلقي الأكبر أن يخلط الجمهور بيني وبين الدور. لكن الحمد لله، الجمهور الواعي ميّز بين الفن والحياة، وكان دعمه وتقييمه العادل أكبر دافع لي، و"أشكر كل من وقف بجانبي، من زملاء وصنّاع العمل، وجمهوري الرائع الذي أنصفني.. هذا النجاح هو ثمرة جهد فريق كامل."

النهاية فى وتقابل حبيب



نيكول سابا فى مسلسل وتقابل حبيب نيكول سابا فى مسلسل وتقابل حبيب

كانت مشاهد المواجهة بين نيكول سابا وخالد سليم هي الأقوى حين اتهمها بتدمير حياته واتهمته بأنها من أنقذت عائلته من الإفلاس بعد ضخ ملايين الدولارات في الشركة.

مشاهد نهاية نيكول سابا كانت قوية للغاية من خلال محاولة قتلها بالخنق ثم التعافي والمشي بصعوبة بالغة وقتلها مرة ثانية بالنار على يد خالد سليم ليقدم الثنائي أداء مبهرا في هذا المشهد ويتفاعل الجمهور مع المشاهد النهائية والأداء التمثيلي لنجوم العمل.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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